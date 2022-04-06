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В Кремле допустили разрыв дипломатических отношений с Западом

Песков назвал высылку российских дипломатов из Франции закрытием окна для дипотношений

Фото: Sputnik / Reuters

Высылка российских дипломатов из Франции закрывает окно для дипломатических отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политик допустил, что дипотношения Москвы с Францией и другими западными странами могут быть разорваны. «Если эта практика продолжится, то есть есть потенциальный риск того, что это произойдет», — уточнил он.

Представитель Кремля также добавил, что дипломатические усилия крайне необходимы в сложившейся международной ситуации.

4 апреля министерство иностранных дел Франции сообщило, что власти страны решили выслать около 30 сотрудников посольства России в Париже, которые якобы «занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности» государства. Российских дипломатов также выслали из Германии, Швеции, Италии и других стран Европы.

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Виктория Кондратьева
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