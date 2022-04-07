У россиян появилась возможность купить городок у моря

Бывший курортный городок Юбилейный выставили на торги в Анапе

В России появилась возможность купить бывший детский курортный городок Юбилейный. Расположенный на берегу Черного моря объект выставили на торги в Анапе, сообщает «Интерфакс».

Аукцион объявил финансовый институт развития «Дом.рф». Заявки на участие принимаются до 30 мая, торги пройдут 3 июля. Начальная цена лота — 479,3 миллиона рублей.

Лот включает в себя участок в десять гектаров на первой береговой линии по адресу Пионерский проспект, 171 и 50 нежилых зданий. Отмечается, что территория подойдет для строительства гостиницы и других рекреационных объектов. Бывший курортный городок окружают отели, базы отдыха и жилые дома. До 2020 года объектом заведовало Минобороны, после чего полномочия в отношении неиспользуемого федерального имущества передали «Дом.рф».

В 2008 году у россиян появилась возможность купить деревню. Компания CR Consulting выставила на продажу хорватскую деревню за 4,5 миллиона евро, состоящую из десяти домов и прилегающих к ним земельных угодий общей площадью 39 гектаров. Этот случай стал первым, когда на российском рынке решили продать не отдельный объект недвижимости, а целый населенный пункт.