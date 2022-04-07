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Названы самые энергозатратные приборы на кухне

Холодильник, вытяжку и электрическую плиту назвали самыми энергоемкими приборами на кухне

Фото: Naomi Hébert / Unsplash

Холодильник, вытяжка и электрическая плита оказались самыми энергоемкими приборами на кухне. Способы снизить потребление энергии назвала эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн, пишет The Metro.

Больше всего ресурсов, по словам специалистки, потребляет холодильник — на него приходится около 12 процентов платежей за электричество. Чтобы снизить энергопотребление этого прибора, Хорн посоветовала покупать меньше продуктов, делая выбор в пользу самых необходимых — от загруженности холодильника зависит необходимое для охлаждения пищи количество энергии. Кроме того, сэкономить на счетах поможет регулярная разморозка.

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Другим энергозатратным прибором эксперт назвала вытяжку. Не переплачивать за электричество, по мнению Хорн, поможет правильное использование оборудования. Для этого включать вентиляцию нужно одновременно с началом готовки, а выключать не позже, чем спустя 5-10 минут после всех действий на кухне.

Среди главных причин для переплат по счетам эксперт также указала электрическую плиту — она в разы дольше нагревается, чем газовая и требует больше времени на приготовление еды. Чтобы сократить затраты, Хорн призвала правильно выбирать посуду — она должна быть не больше и не меньше, чем конфорка. Кроме того, важно избегать загрязнения варочной панели и не разогревать слишком маленькое количество пищи. В последнем случае специалистка посоветовала пользоваться микроволновкой, которая расходует в разы меньше электричества.

Энергоемкими оказались и электрочайники. Чтобы сэкономить воду и средства, Хорн порекомендовала кипятить необходимое для одного раза количество жидкости, а также выключать прибор, когда в нем нет потребности — когда чайник включен в розетку, он продолжает потреблять электричество.

Ранее самой энергозатратной бытовой техникой были названы стиральные машины и чайники. Такого мнения придерживается председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин .В списке также оказались кипятильники. Эксперт рекомендовал переводить «прожорливые» электроприборы в ночной режим и после 23:00 использовать по двухтарифным счетчикам.

Нина Ташевская
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