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Минздрав оценил ситуацию с препаратами от астмы в России

Минздрав сообщил, что препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме

Фото: Shutterstock

Препараты от астмы производятся и поставляются в России в нормальном режиме. Производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работать. Таким образом ситуацию оценил помощник главы Минздрава страны Алексей Кузнецов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что врачей предупредили о прекращении поставок иностранных препаратов от астмы. По словам Кузнецова, эта информация не соответствует действительности и является фейком.

Он отметил также, что в достаточном количестве имеются все вакцины, предусмотренные в рамках национального календаря прививок и календаря по эпидемиологическим показаниям.

6 апреля стало известно, что Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на производство отечественного жизненно важного препарата «L-тироксин», который используется для нормализации работы щитовидной железы. Его будет производить фармацевтическая компания Renewal.

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Евгения Куликова
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