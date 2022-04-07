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В Татарстане откроется выставка «Сторонний взгляд»

10 апреля в Национальной библиотеке Татарстана откроется выставка «Сторонний взгляд»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Национальной библиотеке Татарстана 10 апреля откроется художественная выставка «Сторонний взгляд». Об этом сообщает «Татар-информ».

Экспонатами станут картины трех художниц, работающих преимущественно в графических техниках, Надежды Ивановой, Камиллы Нафиковой и Лейлы Фаизовой.

Кроме того, в день открытия выставки на других площадках библиотеки запланированы мероприятия, посвященные урбанистике, архитектуре и разным взглядам на городское пространство. Также к посещению будут доступны лекции выдающихся архитекторов, урбанистов и географов.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах состоялось открытие персональной выставки местной художницы Галины Гатауллиной. В экспозиции представлены серии живописных произведений, главной темой которых является связь человека с природой, животным и растительным миром.

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Валентина Процкова
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