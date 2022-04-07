В Египте отказались повышать цены в отелях для туристов

В АТОР сообщили, что Египет отложил повышение цен на проживание в отелях на шесть месяцев

Кабинет министров Египта отложил повышение минимальных цен на проживание в отелях на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Данная мера должна была вступить в силу 1 мая, однако правительство отказалось от нее из-за снижения турпотока из России.

Предполагалось, что по новым правилам номер в гостинице «пять звезд» не может стоить дешевле 50 долларов (3,8 тысячи рублей) в сутки, в отеле «четыре звезды» — ниже 40 долларов (три тысячи рублей). Для объектов размещения «три звезды» и «две звезды» минимальная цена должна была составлять 30 долларов (2,3 тысячи рублей) и 20 долларов (1,5 тысячи рублей) соответственно.

По словам специалистов АТОР, власти Египта будут стремиться привлечь больше россиян, несмотря на отсутствие прямых чартерных рейсов на курорты.

Так, в качестве способов решения проблемы эксперты называют переход на расчеты в рублях или альтернативных валютах, а также внедрение использования банковских карт системы «Мир».

Ранее египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air объявил о возобновлении прямых рейсов из Каира в Москву с 9 апреля. Полеты планируется выполнять на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составит 5,5 часа. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека.