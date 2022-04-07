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Дания предложила провести расследование военных преступлений на Украине

Глава МИД Дании Куфуд рассказал о предложении расследовать военные преступления на Украине
Jeppe Kofod

Jeppe Kofod. Фото: Florian Gaertner / globallookpress.com

Дания предложила провести расследование военных преступлений на Украине на фоне событий в Буче и сформировать группу стран и организаций для сбора доказательств. Об этом заявил глава МИД королевства Еппе Куфуд, передает ТАСС.

Министр также допустил возможность дополнительных поставок вооружений на Украину. «Дания и другие союзники намерены продолжать вносить изменения в плане того, что необходимо [поставлять]. Это относится и к оружию», — рассказал он.

По словам Куфуд, на встрече глав МИД стран НАТО также обсуждается вопрос о «политической изоляции» России.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. На распространяемых кадрах были видны тела людей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что полностью опровергает идею о том, что российские военнослужащие могли быть причастны к ситуации с массовыми убийствами в украинской Буче. По его словам, изображения, которые были представлены, являются результатом организованной фальсификации.

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Виктория Кондратьева
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