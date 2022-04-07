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Мэр Днепра призвал местных жителей уезжать из города

Мэр Днепра Филатов призвал жителей города эвакуироваться на запад Украины

Фото: UATV Channel / YouTube

Мэр украинского Днепра Борис Филатов призвал жителей города и эвакуированных туда людей покинуть населенный пункт. Об этом он сообщил на брифинге Днепропетровской областной государственной администрации, передает РИА Новости.

Филатов обратился к населению города и попросил всех, кто имеет возможность, уезжать на запад Украины. По его словам, в первую очередь это касается женщин, детей и стариков, а также тех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и промышленных предприятий и «не производит добавочный продукт». Им он «рекомендовал побыть в более безопасном месте».

Мэр Днепра также призвал уезжать на запад республики тех, кто ранее эвакуировался в Днепропетровскую область. «Я бы всех очень просил и настоятельно рекомендовал не задерживаться, а дальше передвигаться в сторону запада Украины, потому что, скажем так, там в любом случае безопасней», — объяснил градоначальник.

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Алевтина Запольская
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