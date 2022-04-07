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ДНР отчиталась о потерях украинской армии за сутки

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 54 украинских военных за сутки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми в боях с силами Донецкой народной республики более 50 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ДНР.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 54 украинских националиста, девять огневых точек, в том числе три минометных расчета, два бронированных автомобиля и одно грузовое транспортное средство», — отчитались военные о потерях противника.

Также Народная милиция раскрыла потери и среди своих бойцов: за сутки боев четыре человека погибли и 26 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики с начала боевых действий взяли под контроль около 60 процентов территории бывшей Донецкой области. Наиболее боеспособные украинские части сейчас концентрируются на северном направлении.

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Алевтина Запольская
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