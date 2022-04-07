Названы четыре главных разрушающих дружбу причины

Психолог Барбара Гринберг рассказала, что влияние семьи может навредить дружбе

Психолог и кандидат наук Барбара Гринберг назвала четыре главные причины, которые приводят к разрушению дружбы. В интервью для Psychology Today она рассказала, как эгоизм, семья и любовь могут навредить дружеским отношениям и привести к их разрыву.

Гринберг опирается на данные исследования среди 577 человек старше 18 лет, по результатам которого были выявлены четыре основные причины, разрушающие дружбу. Психолог отмечает, что одной из причин, по которой сохранить друзей не удается, является эгоизм. Манипуляции и отсутствие доверия в дружбе, в конце концов, приводят к ее прекращению.

Кроме того, психолог подчеркнула, что влияние семьи может негативно сказаться на восприятии круга общения. Под давлением родителей или родственников разрушаются даже самые близкие дружеские отношения.

В ситуации разнополой дружбы чувство влюбленности становится серьезным препятствием для общения. По словам психолога, часто девушки резко прекращали дружбу с парнем, если замечали его романтический настрой.

Еще одной причиной разногласий становится отсутствие постоянных встреч и общения. Как отмечает Гринберг, по этой причине чаще всего разрушается мужская дружба.

Ранее психолог назвал главные различия в мужской и женской дружбе. Он объяснил, как различаются ожидания от дружеских отношений у представителей разных полов.