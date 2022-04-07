Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации

Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что специальная военная операция на Украине в скором времени или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что сокращение военной активности России вокруг Киева и Чернигова было «жестом доброй воли». Это необходимо, чтобы показать, что страна действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров.

Ранее Песков сообщил, что Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции. По его словам, Россия попыталась создать условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно утром 24 февраля. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин. По его утверждению, такая мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).