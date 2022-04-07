Женщина потребовала провести тест на отцовство из-за цвета глаз внучки

Reddit: свекровь заподозрила невестку в измене из-за цвета глаз ребенка

Пользовательница Reddit рассказала о том, что свекровь заподозрила ее в измене мужу и потребовала провести тест на отцовство. Причиной этому стал цвет глаз ее внучки.

Автор поста на Reddit пояснила, что у нее и ее партнера глаза болотно-зеленого цвета, а их дочь родилась с голубыми глазами. Соответствующий ген девочка унаследовала от дедушки по материнской линии.

Несмотря на это, после рождения ребенка у женщины стали портиться отношения со свекровью. Как выяснилось, та считала, что цвет глаз выдал супружескую измену. «У моего отца голубые глаза, поэтому у меня есть такой ген, но очевидно, что ни у кого в ее семье нет голубых глаз, поэтому она считает, что я изменила мужу», — пояснила автор поста.

Ситуация поразила пользователей Reddit. «Она идиотка. У меня зеленые глаза, у моего мужа — болотные, а у нашего сына — самые темно-карие глаза, которые передались по моей линии. Мне жаль, что вам приходится иметь дело с таким бредом», — написала одна из пользовательниц. «Она плохо осведомлена и, возможно, живет ради того, чтобы вносить разногласия. Я бы прекратила ежемесячные визиты к ней. Тест на отцовство? Какой бред!» — отметила другая.

«Многие дети со светлой кожей рождаются с голубыми глазами, вне зависимости от цвета глаз их родителей. У меня карие глаза, у моего мужа — зеленые. Наша дочь родилась с голубыми глазами. Только через год они стали красивого болотного цвета, и еще могут измениться», — подчеркнула третья.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit поделилась историей о том, как перестала общаться со свекровью из-за ее сюрприза внучке. Она рассказала, что женщина набила татуировку с именем ее дочери в качестве подарка на Рождество.