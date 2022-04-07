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Гинекологи перечислили четыре причины ложноположительного теста на беременность

Гинеколог Уильямс: лекарства могут повлиять на результаты теста на беременность

Фото: Tima Miroshnichenko / Pexels

Гинекологи перечислили четыре причины, по которым в некоторых случаях результаты теста-полоски на беременность могут оказаться ложноположительными. Их объяснения приводит издание Glamour.

Профессор Зев Уильямс, заведующий отделением репродуктивной эндокринологии и бесплодия в медицинском центре Ирвинг Университета Колумбии, отметил, что на результат могут повлиять лекарства, которые пьет женщина. Это, уточняет он, должны быть гормональные средства с содержанием хорионического гонадотропина человека, то есть ХГЧ, гормона, по которому можно определить беременность.

Вторая причина возможного ложноположительного теста — недавно перенесенный выкидыш или недавние роды, утверждает Уильямс. В этом случае, поясняет он, ХГЧ может остаться в организме. «Пока в теле остаются живые клетки плаценты, тесты могут быть положительными», — заключает гинеколог.

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Есть и две более вероятные причины ложноположительного теста, добавляет гинеколог Джамиль Абдур-Рахман. Например, если женщина слишком долго ждала результата и передержала тест. Тогда моча, в которую необходимо опускать тест-полоску, испарится, говорит он, и тест будет ложноположительным. Наконец, последняя причина ошибочного результата — истечение срока годности теста.

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Александра Лисица
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