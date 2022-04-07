Американский вертолет будущего получит новый двигатель

Издание Breaking Defense сообщило, что вертолеты FARA получат двигатель в ноябре

Прототипы американских вертолетов будущего, которые разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), получат новый двигатель в ноябре. Об этом сообщает издание Breaking Defense.

В ноябре силовые агрегаты отправят компаниям, которые разрабатывают перспективные вертолеты. Это позволит начать летные испытания прототипов FARA Lockheed Martin-Sikorsky и Bell.

Изначально испытания нового двигателя планировали начать в 2021 финансовом году, но работы отложили из-за пандемии COVID-19. Разработка силового агрегата позволит начать испытания прототипов вертолетов в 2023 году.

Программу Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) инициировали в 2018 году. В 2020 году военные выбрали вертолеты Bell 360 Invictus и Sikorsky Raider X для участия во втором этапе программы. Перспективный вертолет заменит легкие машины Bell OH-58 Kiowa, которые эксплуатируют с 1967 года.

В марте в США начали испытания двигателя General Electric T901, который получат перспективные вертолеты. Двигатель мощностью 3000 лошадиных сил отличается сниженным расходом топлива.

В ноябре 2021 года американские военные приступили к испытаниям пушки General Dynamics XM915. Орудие предназначено для вертолета, который разрабатывают в рамках программы FARA.