Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России, куда включены бизнесмены и военные

Евросоюз (ЕС) согласовал пятый пакет санкций против России. В него включены бизнесмены, журналисты и военные. Санкции предусматривают запрет импорта угля, а также запрет на поставку оружия в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейских послов.

По их информации, новые рестрикции затронут предприятия, связанные со спецоперацией России на Украине, и предусматривают запрет на деятельность российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза, замораживание счетов российских банков и эмбарго на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро.

Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывала ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев. Исполнительная власть Европейского союза также предложила запретить все сухопутные и морские поставки из России, за исключением сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетических ресурсов.