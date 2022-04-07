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Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России, куда включены бизнесмены и военные

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) согласовал пятый пакет санкций против России. В него включены бизнесмены, журналисты и военные. Санкции предусматривают запрет импорта угля, а также запрет на поставку оружия в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейских послов.

По их информации, новые рестрикции затронут предприятия, связанные со спецоперацией России на Украине, и предусматривают запрет на деятельность российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза, замораживание счетов российских банков и эмбарго на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро.

Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывала ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев. Исполнительная власть Европейского союза также предложила запретить все сухопутные и морские поставки из России, за исключением сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетических ресурсов.

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Марина Совина
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