Зюганов раскритиковал Собянина за «англоязычную фигню»

Зюганов назвал фигней вывески на английском языке в Москве и раскритиковал за них Собянина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал мэра Москвы Сергея Собянина за «англоязычную фигню». С таким заявлением он выступил во время правительственного отчета в Госдуме, передает РИА Новости.

По мнению лидера коммунистов, в Москве очень большое количество вывесок на английском языке.

«Собянин грамотный, сильный руководитель, но зачем вся эта фигня, мы должны себя уважать», — сказал он, отметив, что не имеет ничего против иностранных граждан.

Кроме того, во время выступления он заявил, что решает на Украине вопрос «русского мира». По его словам, в России будет либо мир со всеми ценностями и великой историей, либо «навязанная американщина».

«Для нас очень важно понимать, что сегодня есть два варианта — или социализация жизни или глобализация по-американски», — объяснил он.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что России необходимо выполнить задачи военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В противном случае, отметил политик, всем «придется надеть шинели».