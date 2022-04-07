Трехметровый замерзший аллигатор забрался в дом и нанес ущерб на тысячи долларов

Daily Mail: во Флориде аллигатор пришел в дом погреться и нанес ущерб на тысячи долларов

Во Флориде, США, трехметровый замерзший аллигатор забрался в новый дом, чтобы погреться, нагадил во всех комнатах и нанес ущерб на 2,5 тысячи долларов (207,5 тысячи рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Аллигатора длиной 3,6 метра обнаружил рабочий, который пришел на строящийся объект, чтобы повесить жалюзи. Увидев хищника, он сразу же сообщил о нем начальству.

Предполагается, что рептилия проникла в помещение, чтобы погреться, а выйти наружу не смогла из-за того, что порыв ветра захлопнул дверь и заблокировал ее внутри.

Руководитель строительства Мэтью Гудвин прибыл на место в сопровождении профессионального ловца аллигаторов. Тот накинул лассо на шею мирно лежащего у стены зверя и, несмотря на его сопротивление, вытащил на улицу и погрузил в автомобиль. Аллигатора перевезли подальше от здания и отпустили в водоем, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что канадский журавль выпроводил выползшего на площадку для гольфа аллигатора в американском городе Орландо, штат Флорида, США. Чтобы запугать противника, журавль расправлял крылья и следовал за ним.