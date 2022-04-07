Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков высказался об умершем Жириновском

Песков назвал умершего Жириновского неотъемлемой частью новейшей истории России

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России, а его работа была направлена на укрепление страны и улучшение жизни людей. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 7 апреля, приводит РИА Новости.

«Во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. И всегда все, что он делал, так или иначе было направлено на улучшение жизни наших людей и вообще направлено на укрепление нашей страны», — заявил пресс-секретарь президента России.

Материалы по теме:
Либерал. Демократ. Плейбой. Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Либерал. Демократ. Плейбой.Владимир Жириновский умер от коронавируса. За что его любила и ненавидела вся Россия?
Вчера
«Я мечтаю сто дней быть никем» Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
«Я мечтаю сто дней быть никем»Умер Владимир Жириновский. Какие слова скандального политика навсегда войдут в историю?
Вчера

Он отметил также, что на прощание с Жириновским обязательно приедет Владимир Путин.

О смерти Владимира Жириновского 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава ЛДПР скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 7 апреля стало известно, что место похорон политика решили изменить.

Они состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище вместо Троекуровского, как сообщалось ранее. В Госдуме уточнили, что в 08:00 в храме Христа Спасителя в Москве пройдет отпевание. Церемония прощания будет проводиться в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка с 11 до 13 часов, а похоронная церемония начнется в 14:00.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Бастрыкин приехал в Донецк
Эксплуатант РД-180 заявил о невозврате России на рынок пусковых услуг
Путин присвоил российскому авиаполку почетное наименование «гвардейский»
Нарышкин назвал российскую спецоперацию на Украине точкой невозврата для Запада
Власти выделят более 11,5 миллиарда рублей на российское кино
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на майских праздниках
Врач раскрыла россиянам секрет похудения с помощью весенних холодов
Турция расширит применение карты «Мир»
Соперник Чимаева назвал его слабое место
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.