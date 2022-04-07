Песков высказался об умершем Жириновском

Песков назвал умершего Жириновского неотъемлемой частью новейшей истории России

Скончавшийся лидер ЛДПР Владимир Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории России, а его работа была направлена на укрепление страны и улучшение жизни людей. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 7 апреля, приводит РИА Новости.

«Во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. И всегда все, что он делал, так или иначе было направлено на улучшение жизни наших людей и вообще направлено на укрепление нашей страны», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он отметил также, что на прощание с Жириновским обязательно приедет Владимир Путин.

О смерти Владимира Жириновского 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Глава ЛДПР скончался после тяжелой и продолжительной болезни. 7 апреля стало известно, что место похорон политика решили изменить.

Они состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище вместо Троекуровского, как сообщалось ранее. В Госдуме уточнили, что в 08:00 в храме Христа Спасителя в Москве пройдет отпевание. Церемония прощания будет проводиться в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка с 11 до 13 часов, а похоронная церемония начнется в 14:00.