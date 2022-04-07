Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»

Глава СЖР Соловьев призвал правоохранителей оценить нападение на главреда «Новой газеты»

Правоохранительные органы должны дать оценку ситуации с нападением неизвестного на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. Такой призыв озвучил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее 7 апреля сообщалось, что неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. По словам журналиста, его облили в купе поезда Москва — Самара масляной краской с ацетоном, при этом недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.