Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»

Глава СЖР Соловьев призвал правоохранителей оценить нападение на главреда «Новой газеты»
Дмитрий Муратов

Дмитрий Муратов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правоохранительные органы должны дать оценку ситуации с нападением неизвестного на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. Такой призыв озвучил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее 7 апреля сообщалось, что неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. По словам журналиста, его облили в купе поезда МоскваСамара масляной краской с ацетоном, при этом недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Житель Подмосковья стал жертвой популярной схемы мошенничества с кредитом
Иран заявил о политизации ООН после решения о приостановке членства России в СПЧ
Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Берлине
Российского футболиста вынудили покинуть чешский клуб
Неизвестный открыл стрельбу в центре Тель-Авива
В Подмосковье начнут производство препарата от коронавируса
Посол России заявил об ударе санкций по британцам
Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»
В России оценили последствия антикризисного закона о стройках
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.