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В Нальчике открылась выставка детских художественных школ

В Кабардино-Балкарии открылась выставка «Верные друзья» детских художественных школ

Изображение: Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко

В Кабардино-Балкарии открылась выставка северокавказских детских художественных школ. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, экспозиция, которая получила название «Верные друзья», будет проходить в Нальчике в Музее изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко. Отмечается, что выставку приурочили к столетию образования республики.

Согласно материалу, в зале будут представлены более 140 работ, созданных воспитанниками детских художественных школ Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Дагестана. Известно, что экспозиция будет действовать до 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах состоялось открытие персональной выставки местной художницы Галины Гатауллиной. В экспозиции представлены серии живописных произведений, главной темой которых является связь человека с природой, животным и растительным миром.

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Майя Пономаренко
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