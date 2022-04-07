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Чемпион UFC Адесанья оценил Чимаева

Чемпион UFC Исраэл Адесанья назвал Хамзата Чимаева зверем в своей весовой категории
Исраэл Адесанья

Исраэл Адесанья. Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья оценил потенциал шведского спортсмена Хамзата Чимаева. Он стал гостем Майка Тайсона в подкасте Hotboxin' with Mike Tyson.

Новозеландец, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что не рассматривает Чимаева как возможного соперника. Чемпион UFC в среднем весе назвал нормальной ситуацию, когда швед чеченского происхождения выражает желание подраться с ним.

«Когда собака лает на Луну — в этом нет ничего удивительного. Но наоборот? Он дрался в полусреднем, один раз в среднем весе, но ему дали слабого соперника. Пускай покажет мне что-нибудь, — пояснил свою позицию Адесанья. — Этот парень зверь, но зверь в своей весовой категории».

Адесанья четырежды защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Единственное поражение в карьере он потерпел в поединке с Яном Блаховичем, когда попытался лишить поляка титула в полутяжелой весовой категории.

Чимаев провел четыре поединка в UFC и одержал четыре досрочных победы. Всего на счету шведа десять побед в десяти боях.

Николай Костюков
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