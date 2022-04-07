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Казахстан призвал Украину и Россию продолжать переговоры

Министр иностранных дел Казахстана выступил за продолжение переговоров по Украине

Фото: Shutterstock

Казахстан привержен принципам мирного урегулирования конфликтов призывает Россию и Украину продолжать переговоры по урегулированию кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает ТАСС.

По словам дипломата, противотечения между странами сейчас невозможно разрешить, иначе как путем диалога. Он напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с первый дней боев находится в контакте с обеими сторонами и выступает за поиск компромисса.

«Казахстан неизменно привержен концепции всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности, как это было закреплено в 2010 году в Астанинской декларации саммита ОБСЕ», — сказал Тлеуберди.

Ранее глава казахского МИД объявил, что республика не присоединится к санкциям против России и не будет предпринимать шаги, ставящие под угрозу ее интересы. Позицию властей на этот счет он назвал «духом партнерства».

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Алевтина Запольская
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