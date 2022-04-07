Китай выразил протест из-за сделки США с Тайванем по поставке вооружения

Минобороны Китая выразило протест из-за сделки США с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot

Китай выразил протест и сделал серьезное представление США из-за одобрения сделки с Тайванем по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Протест также связан с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму 95 миллионов долларов. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости.

В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что данные действия являются «грубым вмешательством во внутренние дела Китая» и наносят ущерб «суверенитету и интересам безопасности Китая». Представитель также отметил, что КНР уже сделала США строгое представление из-за сделки.

Ранее сообщалось, что китайские власти призвали США отказаться от оружейной сделки с Тайванем на сумму 96 миллионов долларов, а также прекратить другие военные контракты и соблюдать принцип «единого Китая». В МИД КНР заявили, что продажа оружия Тайваню вредит миру и стабильности в Тайваньском проливе.