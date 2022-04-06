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Китай призвал США отказаться от продажи оружия Тайваню

Представитель МИД КНР Лицзянь призвал США отказаться от оружейной сделки с Тайванем
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китайские власти призывают США отказаться от оружейной сделки с Тайванем на сумму 96 миллионов долларов, а также прекратить другие военные контракты и соблюдать принцип «единого Китая». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости.

«Продажа вооружений США Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьезный урон суверенитету, безопасности и интересам развития Китая, вредит двусторонним отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтон обязан «отменить вышеуказанный план продажи вооружений Тайваню, прекратить продажу оружия Тайбэю и контакты военных США и Тайваня». «Китай примет решительные и сильные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», — добавил Лицзянь.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал власти США, НАТО и ЕС начать диалог с Россией, чтобы заняться проблемами безопасности и выработать сбалансированный механизм региональной безопасности. Он отметил, что «безопасность всех стран неделима и безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности других».

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Николай Чигасов
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