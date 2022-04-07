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Экономист счел возможным доллар по 30 рублей

Экономист Мосейкин допустил укрепление рубля до 30 за доллар

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже возможно снизить и до 30 рублей за доллар, заявил в разговоре с «Лентой.ру» декан экономического факультет РУДН, доктор экономических наук Юрий Мосейкин. Однако сегодня торги на бирже и курс не отражают истинного соотношения валют и того, что происходит в экономике, считает он.

По мнению экономиста, Центральный Банк (ЦБ) в данный момент может установить любой курс доллара. «Во-первых, два существенных фактора с рынка убраны: иностранные агенты и спекулянты, поэтому игра идет прозрачно и чисто. Во-вторых, государство регулирует этот процесс, и, в принципе, как государству заблагорассудится, какой курс захочется поставить для доллара, такой и будет. Потому что все факторы, которые могли повлиять на котировку, устранены, поэтому есть только рука ЦБ, которая влияет на эту позицию. Нужно будет ЦБ в интересах продвижения, в интересах экспортеров — изменят курс, не нужно будет — поднимет», — поделился Мосейкин.

Ситуация такова, что, с одной стороны, в стране есть возможность регулировать внутренние экономические отношения, а, с другой стороны, потеряна возможность использовать торги как инструмент, который отражает истинное соотношение валют, считает он.

7 апреля на открытии торгов на Московской бирже курс рубля укрепился по отношению до 77,2 рубля за доллар. Евро торговался по 83,49 рубля.

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Екатерина Смирная
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