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Мишустин прокомментировал ситуацию с поставками импортных лекарств

Мишустин заявил о временном характере трудностей с поставками импортных лекарств в РФ

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Трудности с поставками импортных лекарств из-за санкций против России носят временный характер, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления в четверг, 7 апреля, с отчетом правительства в Госдуме. Его комментарий по ситуации с препаратами приводит ТАСС.

В настоящее время в России производится 77 процентов международных непатентованных жизненно важных лекарственных препаратов, пояснил глава кабмина.

По мнению Мишустина, при жестком транспортном эмбарго и практически закрытой логистике трудности с поставками вполне обоснованы. Тем не менее глава российского правительства рассчитывает, что в скором времени эту проблему удастся решить.

В конце марта премьер рассказал, что в России подготовлены новые решения по поддержке фармацевтической отрасли.

Предполагается, в частности, что регистрация фармпродукции и медицинских изделий будет упрощена, а закупочные процедуры упростят. Также будут меры, которые помогут импортозамещению популярных лекарств и медизделий, заверил Мишустин.

По его словам, у россиян должна быть возможность приобретать лекарственные препараты и медизделия, несмотря на любые санкции.

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Анна Щербакова
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