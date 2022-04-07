В России возникла нехватка самых популярных контактных линз

В России возникла нехватка линз Acuvue из-за повышенного спроса

В России возник дефицит самых популярных контактных линз Acuvue, на них приходится половина импорта этой продукции в страну, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные салонов оптик.

Производитель Johnson & Johnson (J&J) в марте ограничил отгрузки продукции. «Из-за повышенного спроса стандартный месячный объем в нашей сети был выбран за первые десять дней марта», — отмечает управляющий партнер «Интероптики» Евгений Веселов, говоря о ситуации с нехваткой товара.

J&J фактически ввела квотирование, говорят игроки рынка. Из-за трудностей с логистикой выросли сроки поставок линз и других компаний, например Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon. Acuvue поднял на 25 процентов оптовые цены на следующую апрельскую закупку, отметила руководитель закупок направления «Мягкие контактные линзы» сети «Счастливый взгляд» Виктория Кособуцкая.

Стоимость контактных линз и оптики для изготовления очков в России взлетела в среднем на 30-40 процентов. Владелец сети салонов оптики Harrycoopers Махмуд Тамимдаров пояснил, что доля отечественного производства на российском рынке линз очень мала, а материалы российские производители закупают за границей.