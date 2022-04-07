Лукашенко рассказал о проведении Белоруссией спецоперации на Украине

Президент Лукашенко заявил о проведенной спецоперации по освобождению белорусов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проведенной республикой специальной операции по освобождению своих граждан на Украине. Об этом он высказался на заседании Совета безопасности страны, сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ранее на Украине начали захватывать белорусских граждан, прежде всего водителей автомобилей. «Арестовали полторы тысячи наших вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами», — пояснил глава государства.

Президент заявил, что Белоруссия была вынуждена провести спецоперацию по освобождению своих соотечественников и сделала это. При этом он не стал описывать подробности проведенных маневров и поручил председателю белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Ивану Тертелю представить к госнаградам всех, кто был задействован в операции.

«Блестяще провели, даже вы не заметили. Если там у нас один, два, три, пять человек где-то остались, надо жестко поставить условия [...] что, если это не будет сделано, мы уже ответим по-другому», — заключил Лукашенко.