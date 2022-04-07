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Лукашенко заявил о завершении исторической эпохи

Лукашенко заявил о формировании нового «водораздела» между Востоком и Западом

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что с началом специальной военной операции России на Украине завершилась историческая эпоха. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

«В условиях обострения противостояния ведущих игроков стремительно формируется новый "водораздел" между Востоком и Западом», — отметил глава государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал предупреждение «пока еще сомневающимся союзникам», призвав их поскорее сплотиться вокруг Минска и Москвы.

Он также уверен, что Россия и Белоруссия возродятся «как феникс из пепла», а санкции Запада могут стать для них шансом развития внутреннего рынка, технологий и производств.

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Алиса Реброва
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