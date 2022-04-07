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Стало известно о согласии России и Украины продолжить переговоры в Турции

Глава МИД Чавушоглу заявил, что Россия и Украина согласны продолжать переговоры в Турции

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Россия и Украина согласны продолжать переговоры по мирному соглашению в Турции. Об этом стало известно из заявления турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, передает ТАСС.

«Мы предложили конфликтующими сторонам продолжить переговоры в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в Турции», — заявил глава МИД в своем выступлении по итогам встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что недоговороспособность Киева свидетельствует о стремлении украинской стороны сорвать переговоры по мирному соглашению с Москвой. По его словам, тот факт, что Украина отошла от договоренностей, достигнутых ранее на переговорах в Стамбуле, показывает, что Киев стремится не урегулировать, а затянуть конфликт.

Николай Чигасов
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