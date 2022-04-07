Минобороны показало взятый военными приборостроительный завод на Украине

Минобороны показало взятый российскими военными Изюмский приборостроительный завод

Минобороны показало взятый российскими военнослужащими Изюмский приборостроительный завод, на территории которого были найдены доказательства участия стран НАТО в разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры военное ведомство предоставило журналистам в четверг, 7 апреля.

По данным ведомства, украинские националисты превратили территорию завода в укрепрайон, где держали оборону. На территории предприятия в Изюме российские военные обнаружили переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, различные противотанковые системы, а также боеприпасы украинского производства.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов на территории Украины с помощью высокоточных ракет воздушного и морского базирования.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.