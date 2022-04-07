Мишустин поручил восстановить оказание плановой медицинской помощи в России
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом перед Государственной Думой поручил регионам России в ближайшее время восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 апреля.
Глава кабмина уточнил, что около 50 миллионов россиян прошли диспансеризацию в 2021 году, из них около 2 миллионов граждан — углубленную после COVID-19.
Мишустин также пообещал, что свыше 8 миллиардов рублей направят в российские регионы для оснащения отделений медицинской реабилитации.
28 марта премьер-министр сообщил о прохождении пика заболеваемости коронавирусом в России. Председатель правительства подчеркнул, что в большинстве российских регионов улучшилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.