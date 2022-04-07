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Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы

Премьер России Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин . Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские кинокартины, которые основаны на ценностях страны, важны для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения.

По его словам, такие фильмы необходимо создавать, так как зритель «голосует ногами». Он добавил, что государство выделяет поддержку на эти цели.

Ранее первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты могут заменить западные фильмы в российском прокате. Депутат планирует обсудить этот вопрос в Минкультуры в рамках работы комитета Госдумы, чтобы ведомство смогло проработать инициативу.

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Марина Совина
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