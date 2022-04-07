На Дальнем Востоке пошли митинги в честь годовщины ДНР и в поддержку СВО

Прошли мероприятия, посвященные суверенитету ДНР и поддержке вооруженных сил России

В Дальневосточном регионе прошли мероприятия, посвященные восьмой годовщине провозглашения Декларации о суверенитете Донецкой народной республики (ДНР) и поддержке российских вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции.

На центральной арене стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции и независимости ДНР и ЛНР. В митинге приняли участие уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, заместитель председателя Законодательной Думы края Ольга Мироманова, председатель регионального Молодежного правительства Петр Звягинцев, руководитель Хабаровского краевого отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Смышников, представители регионального правительства, органов местного самоуправления и неравнодушные граждане. Всего в мероприятии приняли участии более 400 человек.

В поддержку президента страны Владимира Путина и проводимой им политики участники митинга развернули Государственный флаг России, перед собравшимися выступили творческие коллективы Краевого Дворца Дружбы «Русь».

Митинг в поддержку СВО прошел в Магадане. Горожане собрались в сквере Победы у монумента героям прошлого, чтобы поддержать героев настоящего.

«Коллективный Запад снова объединился против нас, как и во времена Великой Отечественной войны. Тысячи инструкторов НАТО обучали национальные батальоны воевать с Россией. Десятки самолетов ежедневно привозили тонны вооружения и боеприпасов для этой войны. Десятки тысяч неонацистов со всего мира сегодня воюют с нашей доблестной армией. Все это они делают только для того, чтобы разгромить нашу Родину. И у нас нет другого пути, только добиться сдачи марионеточного киевского режима, только добиться полного разгрома националистических батальонов и, конечно же, добиться честного и справедливого суда над нацистскими преступниками и всеми, кто сегодня уничтожает «Русский мир». Наше дело правое! Победа будет за нами! Мы победим!» — обратился к собравшимся руководитель Магаданского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и ветеран Афганистана Эдуард Козлов.

Митинг в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, провели в Южно-Сахалинске. У музея «Россия - моя история» собралось несколько сотен человек - представители общественных организаций, патриотических движений, политики, юнармейцы. Флаги ДНР, России, а также надпись #своихнебросаем и гигантский баннер с буквой Z как символ спецоперации стали атрибутами мероприятия.

Председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин поделился мнением о спецоперации на Украине: «Уже восемь лет со дня образования ДНР и ЛНР. И все эти восемь лет Донецк, Луганск уговаривали Киев и призывали к мирному соглашению. Время уговоров ушло. Необходимо прекратить бомбёжки, расстрел мирного населения. Необходимо защитить русских людей. Мы полностью поддерживаем решение президента России о начале спецоперации на территории Украины».

На митинг собрались и представители других районов области. Мэр Курильского района Вадим Рокотов также принял участие в мероприятии и поделился фото в своём Telegram-канале: «Сегодня прошел митинг в поддержку Российской Армии и президента России в Южно-Сахалинске рядом с историческим парком "Россия — моя история". И, конечно, не могло и не должно такое мероприятие проходить без делегации от Курильского района! Своих не бросаем!»

Руководитель Сахалинской региональной общественной организации «Братство Александра Невского» Виктор Горбач отметил, что дата митинга совпала с праздником Благовещения - это символ Русского мира.

Мероприятия в поддержку проведения СВО и президента России, а также в честь 8-летней годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики прошли в ряде других городов региона.

Так в городе Елизово Камчатского края состоялась массовая патриотическая акция, организованная Камчатским краевым Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.

В сквере Победы в Магадане прошел флешмоб и митинг в поддержку Российской армии и специальной военной операции на Украине. Организатором мероприятия выступило МОО ВООВ «Боевое братство».

Кроме того, митинг прошли в Южно-Сахалинске, Республике Тыве, Владивостоке, Междуреченске.