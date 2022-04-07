В МВД России решили сократить начальников

Замминистра МВД предложил ликвидировать должность начальника полиции на районном уровне

Заместитель министра внутренних дел Александр Кравченко предложил ликвидировать должность начальника полиции — заместителя руководителя органа МВД, которую ввели в России в ходе реформ 2011 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, пока речь идет о сокращениях на районном уровне. Документ с текстом инициативы замминистра направил руководителям региональных органов МВД, попросив высказать свое мнение до 15 апреля.

Как заявили источники «Ъ» в правоохранительных органах, десятилетний эксперимент с их объединением криминальной и общественной полиции себя не оправдал и превратился в войну за отчетность.

Правоохранители напомнили, что в криминальную службу МВД входят, например, подразделения уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями и наркотиками, а в общественную — ГИБДД, ППС, участковые и органы дознания. Разница в специфике их работы слишком велика.

По данным издания, в случае, если решение будет принято, у полицейского начальника снова появятся два заместителя — по криминальной полиции и по полиции общественной безопасности. Эксперты полагают, что разграничение сфер ответственности за расследование преступлений повысит уровень их раскрываемости.