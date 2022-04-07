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Врач оценил эффективность популярных способов лечения насморка

Врач Продеус заявил, что прогревание носа при насморке может быть опасно для ребенка

Фото: Unsplash

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус оценил эффективность популярных способов лечения насморка у детей при ОРВИ. Соответствующий пост появился накануне в личном блоге специалиста на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам Продеуса, такие народные методы лечения насморка, как прогревание носа и закапывание сока чеснока в нос, являются неэффективными. Специалист заявил, что эти способы могут быть опасны для ребенка. Также он посоветовал не использовать сосудосуживающие капли для лечения насморка у детей.

Педиатр рассказал, что специальное лечение при насморке, вызванном ОРВИ, обычно не требуется. Продеус порекомендовал родителям ежедневно промывать нос ребенку солевым раствором, а также помогать ему высмаркиваться. Также, отметил врач, важно увлажнять воздух дома, особенно в холодное время года, когда работает отопление.

«Следите, чтобы ребенок пил достаточно чистой воды. Так слизь не будет пересыхать и будет легко выводиться из организма», — добавил он.

Ранее Продеус назвал главную опасность аллергического ринита. По словам врача, человек, страдающий этим заболеванием, дышит ртом и в результате становится уязвимее перед аллергией и респираторными заболеваниями.

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Евгения Наумова
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