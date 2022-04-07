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В Госдуме объяснили отсутствие единства в НАТО по вопросу отношений с Россией

Депутат Белик заявил, что среди стран НАТО нет единства в вопросе взаимоотношений с РФ
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Среди стран НАТО нет единства в вопросе взаимоотношений с Россией, так как они преследуют собственные национальные интересы. Такую причину назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, страны заботятся о своих гражданах. Кроме того, они понимают последствия разрыва отношений с Россией, поэтому среди членов НАТО единства в этом вопросе нет, уточнил он.

Как отметил политик, одно дело громко выступать с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы или «давать звучный комментарий лондонскому таблоиду», но совсем другое — общаться со гражданами, испытывающими трудности из-за политической позиции руководства страны.

«О расколе говорить я не готов, но то, что в рамках таких больших объединений, как НАТО и Евросоюз, будут идти дискуссии, — это та реальность, в которой им предстоит жить», — резюмировал депутат.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал власти США, НАТО и Евросоюза начать диалог с Россией, чтобы заняться проблемами безопасности и выработать сбалансированный механизм региональной безопасности. По его мнению, каждая страна может независимо определять свою внешнюю политику, не стоит принуждать других занимать чью-то сторону.

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Сергей Истомин
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