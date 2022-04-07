Посол раскрыл позицию Украины по секретности в вопросе поставок оружия

Посол Мельник заявил, что Киев не просил Берлин не раскрывать данные о поставках оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскрыл позицию страны по секретности в вопросе поставок оружия в эфире телеканала ARD. По его словам, Киев не просил Берлин не раскрывать эти данные, передает ТАСС.

Таким образом, Мельник опроверг заявление министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которая утверждала обратное. «Это неверно. Эта линия, которую определила министр», — сказал он, отметив, что в настоящее время «нет открытого диалога о том, что нужно Украине».

Вместе с этим, посол призвал ФРГ предоставить Киеву оружие. «Немцы — в том числе министр обороны — прекрасно знают, что нам нужно в данный момент: и это тяжелое вооружение», — подчеркнул Мельник. Кроме того, необходимы танки, артиллерия, множественные реактивные системы залпового огня, добавил он.

Ранее Кристина Ламбрехт заявила, что немецкие власти не хотят раскрывать информацию о вооружениях, чтобы она не попала к противнику. При этом Берлин осуществляет оружейные поставки Украине и намерен поддерживать страну и дальше, добавила она.