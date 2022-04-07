Джонсон пообещал положить конец зависимости от иностранных нефти и газа

Джонсон заявил, что Британия планирует вводить в строй по одному ядерному реактору в год

Великобритания положит конец зависимости от иностранных нефти и газа и планирует вводить в строй по одному новому ядерному реактору в год. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ТАСС.

Британский лидер пообещал бороться с ростом мировых цен на энергоносители. «Даже двигаясь к углеродной нейтральности, мы будем нуждаться в ископаемых видах топлива. Поэтому мы будем использовать больше британского [ископаемого топлива], применяя при этом технологии улавливания и хранения углекислого газа на морском дне», — рассказал он, подчеркнув, что Лондон больше не станет мириться с ростом цен на энергоносители, «взлетевших до небес» после начала военной операции России на Украине.

Ранее министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг сообщил о планах Великобритании построить шесть или семь атомных электростанций (АЭС) к 2050 году. Такая цель поставлена в рамках расширения энергетической независимости страны на фоне санкций против России. Правительству рекомендуется поддержать строительство минимум двух новых крупных АЭС к 2030 году.