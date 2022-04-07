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Джонсон пообещал положить конец зависимости от иностранных нефти и газа

Джонсон заявил, что Британия планирует вводить в строй по одному ядерному реактору в год

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания положит конец зависимости от иностранных нефти и газа и планирует вводить в строй по одному новому ядерному реактору в год. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ТАСС.

Британский лидер пообещал бороться с ростом мировых цен на энергоносители. «Даже двигаясь к углеродной нейтральности, мы будем нуждаться в ископаемых видах топлива. Поэтому мы будем использовать больше британского [ископаемого топлива], применяя при этом технологии улавливания и хранения углекислого газа на морском дне», — рассказал он, подчеркнув, что Лондон больше не станет мириться с ростом цен на энергоносители, «взлетевших до небес» после начала военной операции России на Украине.

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Анжелика Бережная
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