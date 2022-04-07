В Хорватии назвали четыре главные ошибки США

Хорватский журналист назвал четыре главные ошибки США, совершенные после распада СССР

Хорватский журналист Зоран Метер назвал четыре главные ошибки США, которые страна совершила после распада СССР. Об этом он написал в своей статье для Geopolitika.

По его словам, из-за этих ошибок Вашингтон проиграет в стратегической борьбе. Первой ошибкой, как считает журналист, стало то, что после распада СССР американские власти не нормализовали отношения с Россией. Автор отметил, что некоторые американские политики хотели «расчленить» Россию, однако этого не произошло из-за ее ядерного арсенала.

Вторая ошибка заключается в том, что Соединенные Штаты трансформировали Китай из региональной державы в мирового промышленного и военного «гиганта, которого на самом деле ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя», пишет автор.

Третья ошибка — сохранение доминирующих позиций на Ближнем Востоке, добавил Метер. «Вместо "контролируемого хаоса" после начала операции "Арабская весна" они открыли ящик Пандоры», — отметил он. По мнению обозревателя, реальной проблемой для Соединенных Штатов стал не терроризм, а появление в регионе других держав, в том числе, России и Китая.

Журналист отметил, что четвертая ошибка Вашингтона заключается в неолиберальной политике, благодаря которой страны Европы постепенно вырвались из рамок американских интересов и проявили самостоятельность, выстраивая отношения с Москвой, Пекином и Тегераном.

По словам Метера, все эти ошибки американских властей сотрясли миропорядок и ослабили позиции Соединенных Штатов. Он отметил, что Вашингтон может либо признать реальность и согласиться на переход к многополярности, либо вступить в бой за возвращение гегемонии.

Журналист добавил, что сейчас США решили бороться с Россий и Китаем. При этом по отношению к Пекину американской стороной используется более мягкая риторика. По словам обозревателя, Китай не верит Соединенным Штатам, и вряд ли согласится на сделку против России.

Ранее The Wall Street Journal писал, что переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани вместо долларов являются еще одной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США из-за пренебрежительного отношения администрации президента страны Джо Байдена к своему стратегически важному союзнику. Отмечается, что в 1974 году власти Саудовской Аравии обязались вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако нынешние американские власти постоянно подрывали эти договоренности.

