Глава Пентагона заявил о молчании Шойгу

Шеф Пентагона Остин заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. Его слова цитирует РИА Новости.

«Председатель [объединенного комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжить переговоры по гарантиям безопасности. По его словам, несмотря на сложность организации таких переговоров в нынешних обстоятельствах, США и СССР вели подобный диалог даже во времена холодной войны.