Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Пентагона заявил о молчании Шойгу

Шеф Пентагона Остин заявил, что Шойгу с февраля не отвечает на его звонки

Фото: Tsgt. Jack Sanders / Dod / Globallookpress

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его российский коллега Сергей Шойгу с февраля не выходит на связь с ним. Его слова цитирует РИА Новости.

«Председатель [объединенного комитета начальников штабов США Марк] Милли и я регулярно пытаемся связаться с нашими коллегами в России, чтобы обеспечить продолжение диалога... с середины февраля. Мы не очень в этом преуспели, потому что русские не отвечают», — рассказал Остин на слушаниях в Сенате США.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что Москва и Вашингтон должны продолжить переговоры по гарантиям безопасности. По его словам, несмотря на сложность организации таких переговоров в нынешних обстоятельствах, США и СССР вели подобный диалог даже во времена холодной войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.