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Посол США в России предложил продолжить переговоры по безопасности

Посол США в России Салливан выступил за продолжение переговоров по гарантиям безопасности

Фото: Reuters

США и Россия должны продолжить переговоры по гарантиям безопасности. С таким предложением выступил посол Соединенных Штатов Джон Салливан. Сообщение дипломата опубликовано в Twitter американской дипмиссии.

«Я считаю важным, чтобы Соединенные Штаты и Россия продолжили обсуждать самые основные вопросы безопасности, в том числе страшное оружие массового поражения», — сообщил Салливан. Посол добавил, что, несмотря на сложность организации таких переговоров в нынешних обстоятельствах, США и СССР вели подобный диалог даже во времена холодной войны.

«Но для переговоров нужно участие двух сторон», — сказал дипломат. При этом он не уточнил, направляло ли посольство или другое дипломатическое ведомство США обращение в МИД России с подобными предложениями.

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Российско-американские переговоры о гарантиях безопасности в Европе прошли в середине января 2022 года в Женеве. Россия настаивала на обеспечении нейтрального статуса Украины, восстановлении каналов связи с НАТО, ограничении распространения военной инфраструктуры альянса в страны Восточной Европы. Вашингтон отверг требования Москвы.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что России удастся договориться о безопасности отдельно со странами Европы, «когда они протрезвеют от американского бурбона». Песков считает, что это произойдет не в ближайшей перспективе.

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Дмитрий Настасьев
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