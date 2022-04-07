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В центре российского города автобус насмерть сбил пенсионерку

В центре Уфы 80-летнюю россиянку насмерть переехал автобус

В центре Уфы автобус сбил 80-летнюю россиянку. Женщина погибла. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

Авария произошла на улице Цурюпы. Пенсионерка с пакетами переходила дорогу в положенном месте. Водитель автобуса, поворачивающего из-за угла, не заметил пожилую россиянку и переехал ее. Женщина скончалась.

Уточняется, что находящиеся в общественном транспорте люди не пострадали. Обстоятельства произошедшего на данный момент выясняются.

Ранее, 14 февраля, в Крыму депутат Игорь Буданов на BMW сбил 73-летнюю пенсионерку, после чего скрылся с места ДТП. Женщина на какое-то время пришла в себя и сообщила, что на нее наехал неизвестный автомобиль. Позднее она скончалась в больнице.

Никита Абрамов
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