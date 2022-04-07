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Кремль отказался комментировать возможность переговоров с Украиной в Венгрии

Песков не стал комментировать возможность переговоров Путина и Зеленского в Венгрии

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Пресс-секретарь Кремля Димитрий Песков отказался комментировать возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в ответ на вопросы журналистов Песков не стал раскрывать подробности телефонных переговоров премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Путина. «Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Орбан сообщил, что во время телефонных переговоров с Путиным он убедил российского резидента посетить мирные переговоры в Венгрии с участием Украины, ФРГ и Франции. Однако глава венгерского правительства уточнил, что визит состоится лишь с соблюдением определенных условий.

Николай Чигасов
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