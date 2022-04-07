Российские туристы во время прогулки случайно нашли уникальную пещеру

Юные туристы обнаружили на склоне реки Им пещеру, которую назвали Вертикальная

В «пещерном» реестре России появится новая пещера Вертикальная, которую случайно обнаружили на склоне реки Им в Пермском крае юные туристы-спелеологи из Кунгура. Как уточняет KP.RU, дети наткнулись на расположенную близ поселка Неволино уникальную пещеру во время велосипедной прогулки.

Тренер кунгурского клуба юных спасателей «Вертикаль» Татьяна Черных рассказала, что прошлой весной выехала с подопечными на велосипедную прогулку. В какой-то момент дети заметили скалы на склоне реки и решили до них добраться. «Там их внимание привлекла небольшая расселина в скале – диаметром не больше полуметра. Мы склонились над ней и почему-то сразу поняли, что внизу — пустота. Оттуда просто каким-то холодом повеяло. Мы заприметили это место и решили возвратиться сюда позже, вооружившись веревками», — отметила собеседница издания.

В марте 2022 года первооткрыватели вернулись к пещере в сопровождении кунгурского спелеолога Игоря Лаврова. Вместе они расширили вход в пещеру и спустились на веревках вниз. По словам Черных, пещера опускалась строго вертикально, глубина колодца оказалась около семи метров. «Когда достигли дна, осветили стены фонариками. И нашему взору открылся удивительный сводчатый грот. Он был сложен из белоснежного гипса с серыми прожилками. Мы словно в волшебную сказку попали! Зачарованные, двинулись дальше. И добрались еще до одного глубоченного подземного колодца», — добавила она.

Позже юные спелеологи рассказали о своей находке и осматривать пещеру отправились сотрудники Кунгурской лаборатории-стационара Уро РАН. Возглавившая группу специалистов Ольга Кадебская рассказала, что протяженность пещеры составляет не менее 70 метров, а перепад высот — не меньше 20. Она отметила, что в пещере были найдены остатки чьих-то костей. По ее мнению, это могут быть позвонки лося или коровы, которые случайно упали сюда сверху.

Изучение пещеры поможет установить, как в прошлом формировался ландшафт долины реки Ирень. Ученые обратились к юным спелеологам с просьбой придумать название обнаруженной ими пещере и те предложили назвать ее Вертикальная. «Других вариантов не было. Тут все счастливо совпало: и подземные колодцы идут вертикально вглубь, и наш клуб называется "Вертикаль"», — объяснила Черных.

В декабре 2021 года сообщалось, что в Солонешенском районе Алтайского края появилась новая экологическая тропа «Грот Махам». По этому туристическому маршруту теперь можно пройти рядом с Денисовой пещерой и водопадами на реке Шинок.