Новая экотропа появилась рядом с известной во всем мире пещерой в Алтайском крае

В Солонешенском районе Алтайского края появилась новая экологическая тропа «Грот Махам». По этому туристическому маршруту теперь можно пройти рядом с Денисовой пещерой и водопадами на реке Шинок. Об этом сообщает «Алтапресс».

Поблизости также находится природно-археологический парк «Колыбель человечества». В конце дороги туристу должен встретиться небольшой грот Махам.

По данным агентства, длина тропы составляет всего 800 метров, однако ее сложность заключается в высоком подъеме на 200 метров вверх. По словам председателя Алтайского отделения Российского географического общества (РГО) Ирины Архиповой, это «все равно, что взбежать на 60-й этаж», однако с этим справляются и маленькие дети, и 70-летние пенсионеры. «Главное — найти правильный темп», — добавила она.

Кроме того, россиянам с особенностями, в частности, колясочникам, путешествующим по Алтаю, сделали отдельную кольцевую дорогу, которая ведет к смотровой площадке.

Уточняется, что все направление от начала до конца привязано к аудиогиду. «Людям на самом деле интересны познавательные тропы — например, им любопытно подниматься и видеть следы лесного пожара в восстановленном лесе», — рассказала Архипова.

Помимо этого, заметила она, Денисова пещера и водопады Шинок широко известны во всем мире, но подойти к ним очень тяжело. Без исторических справок некоторым гостям региона также кажется, что пещера не оправдывает их ожиданий, хоть это и величайший памятник. При этом сейчас все должно стать по-другому, заключила Архипова.

Ранее в этой пещере нашли древнейшие останки загадочного человеческого предка — денисовца. По оценкам исследователей, окаменелостям около 200 тысяч лет, и это делает их самыми древними из всех известных денисовцев.

Летом также стало известно, что Федеральное агентство по туризму Russia Travel составило список самых известных впечатляющих пещер в России. Алтайская пещера вошла в рейтинг природных достопримечательностей вместе с крымским «пещерным городом» Эски-Кермен и Кунгурской пещерой на Урале.