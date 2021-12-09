Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Новая экотропа появилась рядом с известной во всем мире пещерой в Алтайском крае

Новая экотропа «Грот Махам» появилась на Алтае вблизи Денисовой пещеры

Фото: Русское географическое общество

В Солонешенском районе Алтайского края появилась новая экологическая тропа «Грот Махам». По этому туристическому маршруту теперь можно пройти рядом с Денисовой пещерой и водопадами на реке Шинок. Об этом сообщает «Алтапресс».

Поблизости также находится природно-археологический парк «Колыбель человечества». В конце дороги туристу должен встретиться небольшой грот Махам.

По данным агентства, длина тропы составляет всего 800 метров, однако ее сложность заключается в высоком подъеме на 200 метров вверх. По словам председателя Алтайского отделения Российского географического общества (РГО) Ирины Архиповой, это «все равно, что взбежать на 60-й этаж», однако с этим справляются и маленькие дети, и 70-летние пенсионеры. «Главное — найти правильный темп», — добавила она.

Кроме того, россиянам с особенностями, в частности, колясочникам, путешествующим по Алтаю, сделали отдельную кольцевую дорогу, которая ведет к смотровой площадке.

Материалы по теме:
«Альпы все равно проиграют» Чем могут удивить регионы России поклонников конных путешествий?
«Альпы все равно проиграют»Чем могут удивить регионы России поклонников конных путешествий?
3 декабря
«Наедине с природой и собственным адреналином» Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
«Наедине с природой и собственным адреналином»Что такое маунтинбайк и где находятся лучшие велосипедные трассы в России?
12 ноября
«Мы рады быть частью истории» Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
«Мы рады быть частью истории»Двое россиян решили каждый год играть свадьбу. Как они обвенчались по древней традиции?
22 сентября

Уточняется, что все направление от начала до конца привязано к аудиогиду. «Людям на самом деле интересны познавательные тропы — например, им любопытно подниматься и видеть следы лесного пожара в восстановленном лесе», — рассказала Архипова.

Помимо этого, заметила она, Денисова пещера и водопады Шинок широко известны во всем мире, но подойти к ним очень тяжело. Без исторических справок некоторым гостям региона также кажется, что пещера не оправдывает их ожиданий, хоть это и величайший памятник. При этом сейчас все должно стать по-другому, заключила Архипова.

Ранее в этой пещере нашли древнейшие останки загадочного человеческого предка — денисовца. По оценкам исследователей, окаменелостям около 200 тысяч лет, и это делает их самыми древними из всех известных денисовцев.

Летом также стало известно, что Федеральное агентство по туризму Russia Travel составило список самых известных впечатляющих пещер в России. Алтайская пещера вошла в рейтинг природных достопримечательностей вместе с крымским «пещерным городом» Эски-Кермен и Кунгурской пещерой на Урале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткую реакцию Путина на высказывания Сокурова
Иммунолог допустил адаптацию COVID-19 к передаче половым путем
Рогозин оценил важность защиты от космических угроз
Оперштаб назвал уровень коллективного иммунитета в России
Адвокат Моргенштерна рассказал о судебном деле с участием рэпера
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом
В Госдуме оценили языковую политику Казахстана
Двух россиян отправили в колонию за похищение и пытки людей из-за золота
Польша потребовала от Германии репараций и остановки «Северного потока-2»
Москвичей предупредили о росте тарифов на ЖКУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter