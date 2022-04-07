Кремль высказался об освобождении Мариуполя фразой «произойдет рано или поздно»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о непременном освобождении Мариуполя от националистов

Мариуполь будет освобожден от украинских нацбатальонов. Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что это «произойдет рано или поздно».

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин заявил, что основные бои в центре Мариуполя закончены. По его словам, боевые действия переместились в морской порт города и на территорию металлургического завода «Азовсталь».

1 апреля Басурин сообщил, что Мариуполь полностью блокирован. В качестве ключевых очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе он назвал центр, порт и «Азовсталь».