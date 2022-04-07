Врачи и медсестра задержаны в Петербурге за поддельные сертификаты о прививках

МВД задержало врачей и медсестру за торговлю в Петербурге сертификатами о вакцинации

В Петербурге полицейские пресекли деятельность группы медицинских работников, торговавших сертификатами о вакцинации от COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержаны семеро подозреваемых в возрасте от 29 до 50 лет, среди них два врача и медсестра. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») в связи с незаконным внесением ими информации в «Регистр вакцинированных от COVID».

По данным МВД, медработники поликлиники находили людей, не желающих делать прививку от коронавирусной инфекции, но готовых купить поддельный документ. Они платили медработникам от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Выдав сертификат, подозреваемые вносили ложные сведения в медицинский регистр.

Полиция установила, что в результате незаконной деятельности фиктивные сертификаты получили полторы тысячи жителей региона. Решается вопрос об избрании меры пресечения 29-летней врачу-терапевту.