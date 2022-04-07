Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь

Daily Mirror: британка заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь

В британском графстве Северный Йоркшир женщина заказала пиццу в службе спасения и таким образом спасла себе жизнь. Об этом сообщает Daily Mirror.

Британка набрала номер службы спасения, чтобы сообщить об угрозе своей жизни со стороны мужчины, едущем с ней в автобусе. Чтобы не вызвать у него подозрений, она сказала диспетчеру, что хочет заказать пиццу. Тот сразу же спросил, не попала ли женщина в беду. Получив подтверждение, он продолжил задавать ей уточняющие вопросы, на которые требовался односложный ответ.

Диспетчер также отправил звонившей СМС с просьбой предоставить дополнительную информацию. В итоге автобус удалось отследить, и вскоре полиция задержала подозреваемого, который оказался 40-летним жителем города Лидс.

Позднее мужчину отпустили, а женщине предоставили защиту. «Я знаю, что за рубежом люди используют метод "заказа пиццы", чтобы связаться с полицией, но я не могу припомнить подобного случая в Северном Йоркшире», — отметил инспектор Дэн Спэнс.

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка Брук Лейси из Веллингтона, Новая Зеландия, обнаружила на лобовом стекле своей машины записку от незнакомца. Так девушка узнала, что спасла жизнь незнакомому человеку.