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Наклейка на машине спасла человека от самоубийства

Наклейка на автомобиле студентки спасла незнакомца, хотевшего свести счеты с жизнью

Фото: @Brooke__Lacey

22-летняя студентка Брук Лейси из Веллингтона, Новая Зеландия, обнаружила на лобовом стекле своей машины записку от незнакомца. Так девушка узнала, что спасла жизнь незнакомому человеку, сообщает News.com.au.

Лейси ненадолго оставила машину на стоянке, чтобы сходить за кофе. Вернувшись, она заметила на автомобиле листок бумаги и быстро сорвала его, приняв за уведомление о штрафе. Однако спустя пару часов девушка рассмотрела его внимательнее и была очень тронута.

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Оказалось, что записку оставил человек, который хотел совершить самоубийство. «Я вышел из дома и молил послать мне хоть какой-то знак, что поступаю верно, — писал он. — И тут я увидел твою машину». На бампере автомобиля была наклейка с надписью: «Пожалуйста, не лишай себя жизни сегодня. С тобой мир намного лучше, чем ты думаешь. Останься». Увидев эти слова, незнакомец передумал сводить счеты с жизнью и благодарил за это девушку.

Ранее сообщалось, что доставщик еды из Китая спас клиента от самоубийства, прочитав комментарий к заказу. Он сразу же вызвал полицию и успел спасти ему жизнь.

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Алиса Удовик
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